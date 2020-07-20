Барнашов будет координировать работу по развитию биатлона в регионах России

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Владимир Барнашов на посту помощника президента Союза биатлонистов России (СБР) будет координировать работу по развитию вида спорта в регионах. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил глава СБР Виктор Майгуров.

Майгуров был избран новым президентом СБР 11 июля на внеочередной конференции. На прошлой неделе правление утвердило бывшего главного тренера сборной России Барнашова помощником президента СБР.

"Одному на посту президента точно не справиться, даже работая в формате 24/7, - сказал Майгуров. - Владимиру Михайловичу будет поручено координирование программы развития биатлона в России. Недавно мы приняли в СБР еще две организации - федерации Тамбовской и Амурской областей. Работы станет еще больше",- сказал Майгуров.