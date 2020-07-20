Майгуров намерен оставаться во главе Союза биатлонистов России до 2026 года

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Виктор Майгуров планирует оставаться на посту президента Союза биатлонистов России (СБР) до 2026 года. Об этом он сообщил на пресс-конференции, которая проходит в онлайн-формате.

Майгуров был единогласно избран президентом СБР, за день до выборов этот пост добровольно покинул предыдущий глава СБР Владимир Драчев, проработавший два года. Полномочия Майгурова в рамках текущего срока истекают в 2022 году.

"Если говорить о задачах на ближайшие два года, то это подготовка к Олимпийским играм в Пекине, - сказал Майгуров. - Что касается ближайшей перспективы, то это финансовая стабилизация СБР - привлечение партнеров и спонсоров. И главное для меня даже не на два, а на шесть лет - развитие биатлона в регионах".

Майгуров был избран на пост главы СБР 11 июля. Он сменил Владимира Драчева, который принял решение оставить пост после двух лет пребывания во главе организации.