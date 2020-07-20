Майгуров заявил о погашении долгов СБР перед бывшим исполнительным директором Голиковым

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) рассчитался по задолженностям перед бывшим исполнительным директором организации Сергеем Голиковым. Об этом на пресс-конференции сообщил глава СБР Виктор Майгуров.

Майгуров намерен оставаться во главе Союза биатлонистов России до 2026 года

На первом заседании правления СБР под руководством нового президента Майгурова было принято решение назначить на пост исполнительного директора Александра Пака, который в прошлом уже работал в руководстве СБР.

"Голикову мы выплатили всю сумму, которая ему причитается по трудовому договору и направили ему соответствующие документы, - сказал Майгуров, комментируя назначение Александра Пака. - Не вижу тут никаких юридических коллизий".

Голиков занимал должность с июля 2018 года.