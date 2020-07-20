Майгуров заявил о погашении долгов СБР перед бывшим исполнительным директором Голиковым

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) рассчитался по задолженностям перед бывшим исполнительным директором организации Сергеем Голиковым. Об этом на пресс-конференции сообщил глава СБР Виктор Майгуров.
На первом заседании правления СБР под руководством нового президента Майгурова было принято решение назначить на пост исполнительного директора Александра Пака, который в прошлом уже работал в руководстве СБР.
"Голикову мы выплатили всю сумму, которая ему причитается по трудовому договору и направили ему соответствующие документы, - сказал Майгуров, комментируя назначение Александра Пака. - Не вижу тут никаких юридических коллизий".
Голиков занимал должность с июля 2018 года.