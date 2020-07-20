СБР планирует вернуть Акимову в сборную России по биатлону

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) планирует добиться включения бронзового призера чемпионата мира Татьяны Акимовой в состав сборной страны. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил глава СБР Виктор Майгуров.

Акимова приостановила карьеру в 2018 году, после олимпийского сезона.

"Татьяна Акимова сейчас тренируется в Ижевске вместе с мужем за счет Чувашской Республики. Мы планируем направить в Центр спортивной подготовки ходатайство о ее включении в расширенный состав сборной России. Если это произойдет, следующие сборы она будет находиться на централизованной подготовке", - сказал Майгуров.

Акимовой 29 лет, в сезоне-2016/17 она становилась победительницей и призером этапов Кубка мира. В 2017 году завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.