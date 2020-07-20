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Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонист Дмитрий Малышко может вернуться в состав сборной России

Ведущие биатлонисты России, в числе которых были Александр Логинов, Малышко и Антон Бабиков, год назад отказывались подписывать контракты с СБР
Дмитрий Малышко Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Дмитрий Малышко
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Биатлонист Дмитрий Малышко может вернуться в состав сборной России. Об этом на пресс-конференции заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

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Ведущие биатлонисты России, в числе которых были Александр Логинов, Малышко и Антон Бабиков, год назад отказывались подписывать контракты с СБР, поскольку были не согласны с предлагаемым количеством рекламных мест под личных спонсоров.

"К сожалению, я не могу предоставить актуальную информацию по теме карьеры Дмитрия, - сказал Майгуров. - Он как никто другой должен чувствовать свой потенциал. Могу лишь заметить, что дорога в сборную никому не закрыта, поэтому он может попасть в команду. Дмитрий сейчас тренируется один, у меня тоже был такой опыт, но все же это мне не мешало в зимнем сезоне быть в составе команды, подтверждая это право результатами".

Малышко является бронзовым призером чемпионата мира и чемпионом Европы.

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