Биатлонист Дмитрий Малышко может вернуться в состав сборной России

Ведущие биатлонисты России, в числе которых были Александр Логинов, Малышко и Антон Бабиков, год назад отказывались подписывать контракты с СБР, поскольку были не согласны с предлагаемым количеством рекламных мест под личных спонсоров.

"К сожалению, я не могу предоставить актуальную информацию по теме карьеры Дмитрия, - сказал Майгуров. - Он как никто другой должен чувствовать свой потенциал. Могу лишь заметить, что дорога в сборную никому не закрыта, поэтому он может попасть в команду. Дмитрий сейчас тренируется один, у меня тоже был такой опыт, но все же это мне не мешало в зимнем сезоне быть в составе команды, подтверждая это право результатами".

Малышко является бронзовым призером чемпионата мира и чемпионом Европы.