Уайт подтвердил, что бой Нурмагомедов - Гэтжи пройдет на турнире UFC в октябре в Абу-Даби

ТАСС, 20 июля. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет титульный бой с временным чемпионом организации американцем Джастином Гэтжи на "Бойцовском острове" в Абу-Даби в октябре. Об этом заявил глава UFC Дэйна Уайт, комментарий которого приводит портал The National.

"Бойцовский остров" был специально организован для проведения турниров по смешанным единоборствам во время пандемии коронавируса.

На вопрос, какой поединок будет главным в рамках следующего турнира на острове в октябре, Уайт ответил, что это будет титульный бой Нурмагомедова. "Бой с участием Хабиба будет следующим. Все самые крупные, самые жестокие бои за титулы пройдут здесь - в Абу-Даби. Вот почему я говорю, что Абу-Даби будет рассматриваться как новая бойцовская столица мира, раньше это был Лас-Вегас, но прямо сейчас это определенно уже не Лас-Вегас".

3 июля в Москве скончался тренер и отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. Входящие в команду Хабиба Нурмагомедова двоюродный брат Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков отказались от поединков в UFC, запланированных в июле.