Уайт подтвердил, что бой Нурмагомедов - Гэтжи пройдет на турнире UFC в октябре в Абу-Даби

ТАСС, 20 июля. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет титульный бой с временным чемпионом организации американцем Джастином Гэтжи на "Бойцовском острове" в Абу-Даби в октябре. Об этом заявил глава UFC Дэйна Уайт, комментарий которого приводит портал The National.
"Бойцовский остров" был специально организован для проведения турниров по смешанным единоборствам во время пандемии коронавируса.
На вопрос, какой поединок будет главным в рамках следующего турнира на острове в октябре, Уайт ответил, что это будет титульный бой Нурмагомедова. "Бой с участием Хабиба будет следующим. Все самые крупные, самые жестокие бои за титулы пройдут здесь - в Абу-Даби. Вот почему я говорю, что Абу-Даби будет рассматриваться как новая бойцовская столица мира, раньше это был Лас-Вегас, но прямо сейчас это определенно уже не Лас-Вегас".
3 июля в Москве скончался тренер и отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. Входящие в команду Хабиба Нурмагомедова двоюродный брат Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков отказались от поединков в UFC, запланированных в июле.
Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, в котором защитил титул в поединке с американцем Дастином Порье. Нурмагомедов стал чемпионом UFC в 2018 году. Всего в активе 31-летнего спортсмена 28 побед и ни одного поражения.
Гэтжи владеет титулом временного чемпиона UFC в легком весе. В мае он техническим нокаутом победил американца Тони Фергюсона, изначально с ним должен был встретиться Нурмагомедов. Всего на счету 31-летнего спортсмена 22 победы и два поражения.