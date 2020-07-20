ТАСС, 20 июля. Юниорская серия Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 отменена. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Решение об отмене соревнования было принято из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что совет ISU проведет 3 августа онлайн-совещание для оценки ситуации с пандемией коронавируса и обсудит планирование соревнований на предстоящий сезон во взрослом фигурном катании.

Со времени последнего заседания совета ISU 6 июля была получена информация об увеличении ограничений на въезд и выезд в ряде стран, что может серьезно осложнить участие в турнирах юниоров. Некоторые федерации попросту не смогут отправлять свои юниорские команды на этапы Гран-при. Кроме того, потенциальные санитарные меры (включая возможный карантин) могут наложить непосильное бремя на организаторов", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно об отмене этапов юниорской серии Гран-при в канадском Ричмонде (26-29 августа), словацком Кошице (2-5 сентября) и японской Иокогаме (16-19 сентября). Планировалось провести этап в Будапеште (9-12 сентября), позднее были запланированы соревнования в чешской Остраве (23-26 сентября), Ташкенте (30 сентября - 3 октября), Любляне (7-10 октября) и Риге (14-17 октября). Финал Гран-при должен был пройти в Пекине 10-13 декабря.

Юниорский Гран-при проводится с сезона-1997/98. По итогам прошлогоднего финала юниорского Гран-при в женском одиночном катании золотую награду выиграла россиянка Камила Валиева, а Дарья Усачева заняла третье место. Среди мужчин победителем стал японец Сун Сато, второе и третье места заняли россияне Андрей Мозалев и Даниил Самсонов соответственно. В соревновании пар весь пьедестал почета заняли российские фигуристы: первыми стали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, вторыми - Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, третьими - Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, среди танцевальных дуэтов золотые награды завоевали грузины Мария Козакова и Георгий Ревия, россияне Елизавета Шанаева и Девид Нарижный стали обладателями бронзовых медалей.