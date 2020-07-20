Гендиректор "Химок" считает, что участие в РПЛ даст клубу возможность больше заработать

"Химки" в воскресенье обыграли в полуфинале Олимп - Кубка России "Урал" со счетом 3:1. После матча главный тренер подмосковной команды Сергей Юран заявил, что клуб готов играть в премьер-лиге с минимальным бюджетом, а позже сообщил газете "Спорт-Экспресс", что место "Химок" в РПЛ уже продано и что он обратился в Российский футбольный союз (РФС) и прокуратуру.

"Сергей Николаевич - известный футболист, хороший тренер, такие слухи (про покупку места в РПЛ - прим. ТАСС) ходят, до меня они доходят. Просто на протяжении месяца мы обсуждаем одно и то же, и что клуб готов выйти в РПЛ с бюджетом в 350 млн рублей, который был в ФНЛ, - сказал Иванов. - Психологически уже тяжело, особенно для ребят, и я очень благодарен тренерскому штабу, который психологически подготовил футболистов к этой игре, поскольку тяжело каждый день читать: то мы в РПЛ, то в ФНЛ. Честно, я думал, что после такой победы решение будет принято, так как команда показала, что может играть в премьер-лиге".

"Я не вижу логики оставаться в ФНЛ, так как там затратно. В РПЛ можно заработать на билетах, на трансляциях, в ФНЛ это сделать тяжелее. Мы сейчас готовимся к финалу, о ФНЛ я не думаю. Я даже уверен, что мы будем играть в РПЛ", - добавил он.

В финале Кубка России "Химки" сыграют в Екатеринбурге с "Зенитом" 25 июля.