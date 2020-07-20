Глава UFC отметил, что не боится возможного решения Нурмагомедова завершить карьеру

ТАСС, 20 июля. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не беспокоится о том, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру. Комментарий Уайта приводит портал The National.
Уайт назвал Нурмагомедова непобедимым бойцом, достигшим всего, но он понимает, что россиянин не будет сражаться вечно. При этом на решение о продолжении карьеры россиянина может повлиять недавняя кончина его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. 7 июня один из главных соперников Нурмагомедова, бывший владелец пояса UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры.
"Он [Нурмагомедов] непобедим, он достиг всего, он заработал много денег, - сказал Уайт. - Посмотрите на Конора Макгрегора, чего он достиг, он суперзвезда. Эти парни уходят на пенсию, так случается, и я никогда не беспокоюсь об этом - это просто часть бизнеса".
"Никогда не будет другого Хабиба, такого же, как Хабиб, никогда не будет другого Конора. Но будут и другие звезды, и это интересная часть нашей жизни - кто будет следующим? Кто бы мог подумать, что у нас будет суперзвезда из Ирландии? И кто бы мог подумать, что у нас будет непобедимый чемпион, который станет так любим мусульманами во всем мире?"
Нурмагомедов стал чемпионом UFC в 2018 году. Всего в активе 31-летнего спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, в котором защитил титул благодаря победе над американцем Дастином Порье. Ранее Уайт заявил, что в октябре в Абу-Даби российский боец проведет бой с американцем Джастином Гэтжи, который владеет титулом временного чемпиона UFC в легком весе.