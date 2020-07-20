Матч 30-го тура чемпионата России по футболу "Крылья Советов" - "Сочи" не состоится

ТАСС, 20 июля. Матч 30-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и "Сочи" не состоится. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Встреча была запланирована на 22 июля в Самаре.

"Футбольный клуб "Сочи" прислал письмо в адрес "Крыльев Советов", в котором указал, что эпидемиологическая ситуация не позволит команде провести матч в Самаре", - говорится в сообщении. Ранее матч 29-го тура между "Тамбовом" и "Сочи", который должен был состояться 16 июля, был отменен из-за выявления коронавируса у девяти представителей клуба из Краснодарского края.