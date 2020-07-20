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Зимние олимпийские виды спорта

Тарасова считает верным решение об отмене юниорской серии Гран-при по фигурному катанию

Соревнования могут быть проведены позднее
Татьяна Тарасова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова назвала верным решение отменить юниорскую серию Гран-при по фигурному катанию нынешнего сезона из-за пандемии коронавируса. Такое мнение специалист высказала ТАСС.

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В понедельник Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене юниорской серии Гран-при. В заявлении организации отмечается, что соревнования могут быть проведены позднее.

"Ужасно - это когда все умерли и война, - сказала Тарасова. - Сейчас отменили детский Гран-при, раньше отменяли Олимпиаду и что только не отменяли, это происходит во всем мире, потому что нет связи со странами, в каждой стране вирус развивается по-своему, все его остерегаются, нужно думать о людях, в данном случае - о детях. Почему они должны страдать? Они же могут заразиться в любой момент, а нам этого не нужно".

"Решение, конечно же, верное, а как могло быть иначе? От того, что мы сняли перчатки, ничего не изменится, все будут тренироваться, мы раньше жили без этапов Гран-при, теперь наши ребята поедут на этапы Кубка России, все будут готовиться к национальным чемпионатам. Главное - без паники, как говорил мой папа", - подытожила собеседница агентства.

Совет ISU проведет 3 августа онлайн-совещание для оценки ситуации с пандемией коронавируса и обсудит планирование соревнований на предстоящий сезон во взрослом фигурном катании.

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