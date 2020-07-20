У хоккеистов фарм-клуба московского "Динамо" обнаружен коронавирус

ТАСС, 20 июля. Тренировки подмосковной команды Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Динамо" были приостановлены из-за заражения игроков коронавирусом. Об этом сообщает Youtube-канал московского "Динамо", чьим фарм-клубом является команда из Московской области.

"Команда ВХЛ, проводя сборы в Новогорске, столкнулась с непростой ситуацией, - сообщил ведущий канала. - Как стало известно, немалое количество игроков фарм-клуба бело-голубых сдали положительные тесты. Тренировки приостановлены, команда находится под наблюдением врачей. Все, у кого выявлен коронавирус, изолированы. У большинства игроков болезнь протекает бессимптомно".

Ранее стало известно, что московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" приостановил тренировочный процесс, так как у нескольких игроков и сотрудников клуба обнаружена коронавирусная инфекция.

Старт сезона-2020/21 Высшей хоккейной лиги запланирован на 4 сентября.