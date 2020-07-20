{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Петерис Скудра возглавил рижский клуб КХЛ "Динамо"

О подробностях соглашения не сообщается
Главный тренер рижского "Динамо" Петерис Скудра Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер рижского "Динамо" Петерис Скудра
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 20 июля. Латвийский специалист Петерис Скудра назначен на пост главного тренера рижского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О подробностях соглашения не сообщается.

На эту тему
Рижский клуб КХЛ "Динамо" пока не подписал соглашения со спонсорами

"Совет клуба поручил Петерису Скудре разработать план подготовки команды к новому сезону, а также представить предложения по кандидатам на должность помощников тренера", - говорится в сообщении клуба.

Скудре 47 лет, последним местом работы тренера был челябинский "Трактор", откуда он был уволен в ноябре 2019 года. В качестве главного тренера он дебютировал в апреле 2013 года, возглавив "Торпедо". В нижегородском клубе он проработал до 2018 года, лучшим достижением команды под его руководством является выход во второй раунд плей-офф в сезоне-2015/16.

По итогам регулярного чемпионата прошлого сезона КХЛ рижское "Динамо" не смогло выйти в плей-офф, заняв 11-е место в Западной конференции. По окончании сезона главный тренер рижской команды Гиртс Анкипанс был отправлен в отставку.

Футбол в России
Бригада Карасева рассудит матч последнего тура РПЛ между "Ростовом" и "Зенитом"
Ассистентами главного арбитра будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин
Читать полностью