Петерис Скудра возглавил рижский клуб КХЛ "Динамо"

"Совет клуба поручил Петерису Скудре разработать план подготовки команды к новому сезону, а также представить предложения по кандидатам на должность помощников тренера", - говорится в сообщении клуба.

Скудре 47 лет, последним местом работы тренера был челябинский "Трактор", откуда он был уволен в ноябре 2019 года. В качестве главного тренера он дебютировал в апреле 2013 года, возглавив "Торпедо". В нижегородском клубе он проработал до 2018 года, лучшим достижением команды под его руководством является выход во второй раунд плей-офф в сезоне-2015/16.

По итогам регулярного чемпионата прошлого сезона КХЛ рижское "Динамо" не смогло выйти в плей-офф, заняв 11-е место в Западной конференции. По окончании сезона главный тренер рижской команды Гиртс Анкипанс был отправлен в отставку.