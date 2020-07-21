Инфицированные коронавирусом представители ФК "Сочи" переносят болезнь бессимптомно

16 июля "Сочи" сообщил о выявлении девяти случаев заражения коронавирусом среди представителей команды. По этой причине краснодарский клуб не смог провести матч 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом" и не сможет сыграть 22 июля в заключительном туре с "Крыльями Советов".

"Ситуация на сегодняшний момент такова, что ехать нам нельзя, - сказал Рубашко. - Мы практически ежедневно тестируемся: тесты показывают то положительный, то отрицательный результат. Болезнь протекает, к счастью, бессимптомно, есть небольшая температура, которую кто-то чувствует, а кто-то нет".

"В любом случае нам нужно этот карантин выждать, у тех ребят самоизоляция, они находятся на пути к выздоровлению. Поехать на матч нет возможности", - добавил он.