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Футбол в России

Инфицированные коронавирусом представители ФК "Сочи" переносят болезнь бессимптомно

В клубе ежедневно сдают тесты на коронавирус

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заразившиеся коронавирусом представители футбольного клуба "Сочи" переносят болезнь бессимптомно. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

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16 июля "Сочи" сообщил о выявлении девяти случаев заражения коронавирусом среди представителей команды. По этой причине краснодарский клуб не смог провести матч 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом" и не сможет сыграть 22 июля в заключительном туре с "Крыльями Советов".

"Ситуация на сегодняшний момент такова, что ехать нам нельзя, - сказал Рубашко. - Мы практически ежедневно тестируемся: тесты показывают то положительный, то отрицательный результат. Болезнь протекает, к счастью, бессимптомно, есть небольшая температура, которую кто-то чувствует, а кто-то нет".

"В любом случае нам нужно этот карантин выждать, у тех ребят самоизоляция, они находятся на пути к выздоровлению. Поехать на матч нет возможности", - добавил он.

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