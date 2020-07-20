Реконструкция старинного здания под Центр шахмат в Екатеринбурге начнется в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Федерация шахмат Свердловской области ожидает, что реконструкция здания под размещение Центра шахмат в Екатеринбурге начнется в 2021 году. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС рассказал исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян.

"Мы готовим проект реконструкции. Еженедельно отчитываемся министерству спорта о проделанной работе, надеюсь, успеем в бюджетный 2021 год выйти уже со сметой и тогда же выйдем на площадку", - сказал он.

Степанян уточнил, что начало реконструкции здания затянулось из-за статуса и возраста строения. "Хотелось бы побыстрее, но это историческое здание, старинный особняк, выявляются разные подводные камни, мы их преодолеваем, но не так быстро, как хотелось бы", - добавил Степанян.

Ранее правительство Свердловской области передало региональной шахматной федерации заброшенное старинное здание в центре Екатеринбурга - "Доходный дом второй половины XIX века", к 2023 году в реконструированном здании должен открыться Центр шахмат - здесь разместятся Федерация шахмат Свердловской области, Уральская шахматная академия, откроется музей.