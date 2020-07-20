Шахматный фестиваль Eurasia Open в Екатеринбурге может быть отменен из-за пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Международный шахматный фестиваль Eurasia Open в Екатеринбурге в 2020 году, вероятно, не состоится. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян.

"К сожалению, в этом году из-за пандемии, наверное, придется отказаться от проведения [фестиваля]. Потому что ситуация не совсем располагает к тому, чтобы провести соревнования для наших спортсменов, не то что для иностранцев, - сказал Степанян. - Скоро проведем очередные переговоры со спонсорами и объявим о том, будем проводить или нет".

Eurasia Open должен был пройти в Екатеринбурге с 10 по 21 августа. В 2019 году в нем участвовали более тысячи спортсменов из 11 стран мира и 40 регионов России. Открывался фестиваль показательным матчем россиянина Сергея Карякина и индийца Пенталы Харикришны. В десятидневных соревнованиях принимали участие любители и профессиональные шахматисты.