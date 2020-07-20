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Допинг в спорте

Метательница диска Ганеева, отбывшая дисквалификацию за допинг, намерена вернуться в спорт

Спортсменка была уличена в нарушении антидопинговых правил после перепроверки допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр 2012 года
Вера Ганеева (в центре), 2013 год Роман Кручинин/ТАСС
Описание
Вера Ганеева (в центре), 2013 год
© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Метательница диска Вера Ганеева, имевшая в активе победу на Всемирной летней Универсиаде 2013 года в Казани, отбыла четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и намерена вернуться в спорт. Об этом Ганеева сообщила ТАСС.

Ганеева была уличена в нарушении антидопинговых правил после перепроверки допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, где она не сумела пробиться в финальную часть соревнований. Легкоатлетка была дисквалифицирована на четыре года, срок наказания истек 1 июля. Результаты, показанные Ганеевой в период с 11 августа 2012 года по 10 августа 2014 года, были аннулированы.

"Я хочу вернуться в спорт. Как только завершится пандемия коронавируса и откроют стадионы, я буду думать, как реализовать свое желание. Когда находилась в дисквалификации, то поддерживала свою физическую форму и самостоятельно тренировалась", - сказала 31-летняя спортсменка.

Ганеева является чемпионкой России 2012 года, бронзовым призером Кубка Европы - 2011, победительницей юниорского чемпионата Европы 2007 года. В 2016 году она выиграла зимний чемпионат страны.

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