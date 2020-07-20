Бригада Карасева рассудит матч последнего тура РПЛ между "Ростовом" и "Зенитом"

ТАСС, 20 июля. Матч последнего, 30-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и петербургским "Зенитом" обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами главного арбитра будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, резервным судьей назначен Евгений Турбин. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Виталий Мешков и Игорь Демешко.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут 22 июля, начало игр - 19:00 мск. Матч между "Крыльями Советов" и "Сочи" не состоится из-за выявленных случаев заражения коронавирусом среди игроков краснодарского клуба.

Главным судьей матча "Краснодар" - "Ахмат" (Грозный) назначен Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Игру ЦСКА - "Тамбов" будет обслуживать судейская бригада под руководством Кирилла Левникова (Санкт-Петербург). Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург) назначен главным арбитром встречи между московским "Динамо" и "Оренбургом". Павел Кукуян (Сочи) будет главным судьей матча между казанским "Рубином" и московским "Спартаком".

На игру между "Уфой" и тульским "Арсеналом" главным арбитром назначен Алексей Матюнин (Москва). Матч между екатеринбургским "Уралом" и московским "Локомотивом" рассудит Станислав Васильев (Ижевск).

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.