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Единая лига ВТБ

Корстин: календарь лиги ВТБ позволяет каждой команде показать свой лучший баскетбол

Календарь турнира нового сезона был опубликован в понедельник
Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Календарь Единой лиги ВТБ сезона-2020/21 является сбалансированным, он позволяет каждой из команд-участниц выступить наиболее эффективно и показать свой лучший баскетбол. Такое мнение высказала ТАСС генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

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Календарь Единой лиги ВТБ нового сезона был опубликован в понедельник.

"Не зря Единую лигу ВТБ считают одной из сильнейших в Европе - практически все наши клубы в предстоящем сезоне примут участие в еврокубках. Также у нас есть зарубежные команды, которые выступают в местных чемпионатах. Лига ВТБ каждый сезон работает над тем, чтобы сделать календарь сбалансированным и каждая из команд-участниц смогла выступить наиболее эффективно и показать свой лучший баскетбол", - сказала Корстин.

"Лига всегда учитывает интересы болельщиков, спонсоров и телевидения - в каждом туре у нас есть "Матч недели", который привлекает наибольшее внимание всех любителей баскетбола", - добавила она.

Единая лига ВТБ при составлении календаря также учла обязательства перед Международной федерацией баскетбола (FIBA). "В календаре предусмотрены окна для матчей сборных в ноябре и феврале, сразу после Матча всех звезд, который запланирован на 14 февраля 2021 года", - сказала Корстин.

Сезон-2020/21 начнется 20 сентября матчем "Химки" - "Зенит". "Это противостояние уже стало настоящей классикой Единой лиги ВТБ, все помнят битву этих команд в плей-офф, и уверена, они нас порадуют на старте сезона", - отметила гендиректор лиги.

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