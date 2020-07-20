В Екатеринбурге готовы достойно завершить турнир претендентов по шахматам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Екатеринбург готов достойно завершить прерванный из-за пандемии коронавируса шахматный турнир претендентов. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян.

Аркадий Дворкович: перенесем матч за шахматную корону на 2021 год

Ранее президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович в интервью ТАСС рассказал, что организация вынуждена будет рассмотреть иные места проведения второй части турнира претендентов, если действующие ограничения и эпидемиологическая ситуация не позволят играть в Екатеринбурге.

"Решение за президентом FIDE, мы со своей стороны и в период проведения сделали все от нас зависящее, чтобы достойно провести турнир, и, если нам позволят, завершим его достойно", - сказал Степанян.

Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 15 марта (первый тур прошел 17 марта), но был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса. Участники успели провести все партии первого круга. Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

В турнирной таблице турнира претендентов лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5).