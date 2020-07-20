Фигурист Самсонов считает, что без юниорского Гран-при в новом сезоне придется тяжело

"Конечно, я очень хотел поехать снова выступать на международной арене, но ничего страшного, думаю, еще много стартов впереди, и в этом сезоне тоже, - сказал 15-летний Самсонов. - Мы не расстраиваемся, продолжаем работать и готовиться. Без международных соревнований будет тяжеловато, конечно, но я думаю, будут всероссийские старты, и там мы будем выступать. Как бы там ни было, сейчас основная задача - полностью восстановиться, подготовиться к сезону, чтобы на оставшихся соревнованиях выступить хорошо, чтобы зрители и болельщики получали удовольствие, смотря на наши новые программы".

"Мы старались особо не думать о соревнованиях - ты работаешь, тренируешься, стараешься восстановиться, вернуться к пику своей формы, - рассказал фигурист. - Но почти каждый день обсуждали с ребятами - будет юниорский Гран-при или нет. Особенно с девочками, которые еще катаются на юниорском уровне. Я пока их реакцию не видел - сам только узнал".

Самсонов сообщил, что его программы на предстоящий сезон уже поставлены. "Сборы проходят в рабочем режиме, чувствую себя хорошо, заряжен на работу. Первое время было немного тяжело, но сейчас мы поставили программы - катаемся каждый день, готовимся к сезону", - подытожил он.