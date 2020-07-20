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КХЛ

В рижском клубе КХЛ "Динамо" объяснили, почему назначили главным тренером Скудру

Председатель совета директоров "Динамо" Юрис Савицкис заявил, что клуб хотел нанять тренера с очень большим опытом работы в КХЛ

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Петерис Скудра назначен на пост главного тренера рижского "Динамо", так как имеет большой опыт работы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров "Динамо" Юрис Савицкис.

В понедельник клуб объявил о назначении главным тренером 47-летнего Скудры.

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"Кандидаты были очень сильные, достойные, например, господин [Борис] Миронов, выбор был долгим и тяжелым, - сказал Савицкис. - Но мы приняли решение, что это должен быть тренер с очень большим опытом работы в КХЛ".

Последним местом работы Скудры был челябинский "Трактор", откуда он был уволен в ноябре 2019 года. В качестве главного тренера он дебютировал в апреле 2013 года, возглавив "Торпедо". В нижегородском клубе он проработал до 2018 года, лучшим достижением команды под его руководством является выход во второй раунд плей-офф в сезоне-2015/16.

По итогам регулярного чемпионата прошлого сезона КХЛ рижское "Динамо" не смогло выйти в плей-офф, заняв 11-е место в Западной конференции. По окончании сезона главный тренер рижской команды Гиртс Анкипанс был отправлен в отставку.

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