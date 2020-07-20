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Футбол в России

"Зенит" будет номинальным хозяином поля в финальном матче Кубка России с "Химками"

Встреча пройдет 25 июля на "Екатеринбург-Арене"

ТАСС, 20 июля. Петербургский футбольный клуб "Зенит" будет номинальным хозяином поля в финальном матче Олимп - Кубка России с подмосковными "Химками". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча между "Химками" и "Зенитом" пройдет 25 июля на "Екатеринбург-Арене", начало матча - 17:00 мск. "Зенит" получил право стать номинальным хозяином поля по итогам жеребьевки.

"Зенит" в пятый раз вышел в финал Кубка России, клуб трижды становился победителем турнира (1999, 2010, 2016). "Химки" во второй раз в истории вышли в финал Кубка России. В 2005 году подмосковный клуб в решающем матче уступил ЦСКА (0:1).

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