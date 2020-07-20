Медведева: фигуристка Александровская была добрым и порядочным человеком

Чемпионка мира среди юниоров в парном катании 20-летняя Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено 18 июля возле дома на улице 1905 года, как стало известно ТАСС от источника в правоохранительных органах, предварительно причиной гибели назван суицид.

ТАСС, 20 июля. Фигуристка Екатерина Александровская была добрым и порядочным человеком, она не казалась той, кто нуждается в помощи. Такое мнение в своем аккаунте в Instagram высказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

"Прошло два дня со смерти Кати Александровской, мы были знакомы с трех лет и начинали вместе кататься, - написала Медведева. - Мы не были близкими друзьями, но хорошо знали друг друга, иногда переписывались, но редко. Когда мой друг потерял собаку, и я выложила информацию в соцсети, Катя одна из первых бросилась на помощь - так поступают добрые и порядочные люди. Я тогда и подумать не могла, что Кате нужна помощь, и мне жаль, что мы не так часто общались".

Александровская в 2016 году сменила российское спортивное гражданство на австралийское и стала выступать в паре с Харли Уиндзором. В 2017 году они выиграли юниорский чемпионат мира, в следующем сезоне стали победителями финала юниорского Гран-при. Помимо этого, в их активе две победы на чемпионате Австралии.