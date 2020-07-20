Более 13 тыс. человек будут награждены золотым знаком ГТО за второй квартал 2020 года

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров подписал приказ о награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 13 457 участников, все они выполнили необходимые нормативы в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщил федеральный оператор комплекса.

Деятельность центров тестирования ГТО была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции, таким образом, нормативы комплекса выполнили только 13% зарегистрированных участников.

"Нормативы выполняли 26 202 человека, в том числе 586 участников с ограниченными возможностями здоровья. Золотым знаком отличия ГТО будут награждены 13 457 человек, серебряным знаком - 5 232 человека, бронзовым - 3 897 человек. На сегодняшний день в 85 субъектах России организована работа 2 604 центров тестирования", - сообщили представители федерального оператора комплекса.

Наличие золотых знаков ГТО дает абитуриентам право на получение дополнительно от 1 до 10 баллов к ЕГЭ, студентам - возможности получать повышенную стипендию. Работающие обладатели знаков отличия комплекса могут претендовать на поощрение в виде премии или дополнительных льгот на усмотрение работодателя.

Участниками реализации возрожденного комплекса ГТО на данный момент стали более 13 млн россиян в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Около 8 млн человек приступили к выполнению нормативов комплекса в центрах тестирования.