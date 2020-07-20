РФС снял с "Ротора" запрет на регистрацию новых игроков

ТАСС, 20 июля. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла с волгоградского "Ротора" запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Запрет был наложен на волгоградский клуб в качестве обеспечительной меры по делу бывшего игрока "Ротора" Артема Попова, который ранее обратился в РФС с просьбой взыскать с команды задолженность по выплате премий. "Ротор" выполнил все возложенные на него обязательства, после чего с клуба был снят запрет на регистрацию новых игроков.

"Ротор" по итогам сезона-2019/20 занял первое место в досрочно завершенной из-за пандемии коронавируса Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и завоевал право в новом сезоне сыграть в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Для команды предстоящий сезон станет первым в премьер-лиге с 2004 года. В новейшей истории команда из Волгограда дважды становилась серебряным призером чемпионата России (1993, 1997), а также один раз завоевала бронзовые медали национального первенства (1996). Лучшим результатом в Кубке России является выход в финал турнира в сезоне-1994/95.