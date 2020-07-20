Кашшаи: VAR не рассматривал эпизод с Соболевым в матче с "Зенитом" из-за фола спартаковца

Встреча прошла в воскресенье в Петербурге и завершилась победой "Зенита" со счетом 2:1. В начале матча при простреле в штрафную "Зенита" Соболев упал в борьбе с Юрием Жирковым. Судья Сергей Иванов не воспользовался помощью VAR.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Судьи не прибегли к использованию системы видеоассистента рефери (VAR) в эпизоде с падением в штрафной площади "Зенита" форварда "Спартака" Александра Соболева в полуфинальном матче Олимп - Кубка России из-за нарушения правил игроком красно-белых. Об этом журналистам рассказал глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи.

"В первом случае на 9-й минуте была борьба между Соболевым и Жирковым. Мы должны обратиться к протоколу VAR - сначала Соболев тянул и толкал Жиркова, потом последовала его реакция. VAR вмешивается, только когда есть очевидная ошибка", - сказал Кашшаи.

"Если проанализировать еще одно падение Соболева в штрафной, то он подскользнулся и потерял равновесие, это было естественное падение. Может быть, был контакт, но если посмотреть на реакцию Соболева, по ней было видно, что он просто упал, а не из-за того, что был контакт с [Вильмаром] Барриосом. Это часть футбола - такое случается", - добавил он.

По словам главы департамента, в эпизоде с падением в штрафной "Зенита" спартаковца Айртона нарушения не было. "Что касается эпизода с [Магомедом] Оздоевым (полузащитник в подкате нарушил правила на Айртоне - прим. ТАСС), то необходимо оценить степень контакта. Согласно последним трактовкам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), это неосторожная игра. Правильное решение - не показывать красную карточку", - отметил он.

В матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Крылья Советов" - "Краснодар" арбитр отменил гол игрока самарцев Максима Глушенкова из-за офсайда. "Решение помощника рефери проверялось видеоассистентами, которые чертили трехмерные линии. Они показали, что нападающий чуть-чуть находился в офсайде. Решение ассистента было правильным", - сказал главный менеджер проекта VAR в России Леонид Калошин.