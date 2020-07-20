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Футбол в России

РФС до старта нового сезона проведет семинар для судей премьер-лиги

Новый сезон РПЛ должен стартовать в начале августа

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) перед стартом нового сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) проведет семинар для арбитров. Об этом журналистам рассказал глава департамента Виктор Кашшаи.

Новый сезон РПЛ должен стартовать в начале августа.

"На этой неделе мы начнем семинар для 65 судей из Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), потом для 29 женщин-арбитров, также будет организован семинар для арбитров Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) - 40 помощников и 16 арбитров, - сказал Кашшаи. - За неделю до старта чемпионата России пройдет семинар для 59 судей РПЛ. Мы должны проверить их физическую готовность, посмотреть записи с прошлого сезона".

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