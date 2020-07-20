Чемпионат мира по стрельбе из лука 2021 года пройдет в США

ТАСС, 20 июля. Американский Янктон (штат Южная Дакота) станет местом проведения чемпионата мира по стрельбе из лука в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации стрельбы из лука (World Archery).

В понедельник World Archery опубликовала предварительную версию календаря соревнований на 2021 год. Чемпионат мира предполагается провести в Янктоне с 19 по 26 сентября. Молодежный чемпионат мира планируется организовать в австралийском городе Перт с 11 по 17 октября.

Также стало известно предварительное расписание Кубка мира 2021 года. Первый этап пройдет в Гватемале (19-25 апреля), второй - в Шанхае (17-23 мая), третий - в Париже (22-27 июля). Место проведения финала Кубка мира не уточняется, но предполагается, что соревнования пройдут в сентябре-октябре.

С 18 по 21 июня планируется провести финальный отборочный турнир на летние Олимпийские игры, которые в 2021 году пройдут в Токио. Отборочные соревнования должны будут пройти в Париже.

Отмечается, что все турниры, запланированные на 2021 год, будут проходить в обычном режиме. Календарь соревнований может быть пересмотрен с учетом изменений эпидемиологической ситуации в мире.

Чемпионаты мира по стрельбе из лука проводятся с 1931 года. С 1953 года соревнования организуются раз в два года.