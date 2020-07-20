{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Чемпионат мира по стрельбе из лука 2021 года пройдет в США

В понедельник Международная федерация стрельбы из лука опубликовала предварительную версию календаря соревнований на 2021 год

ТАСС, 20 июля. Американский Янктон (штат Южная Дакота) станет местом проведения чемпионата мира по стрельбе из лука в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации стрельбы из лука (World Archery).

В понедельник World Archery опубликовала предварительную версию календаря соревнований на 2021 год. Чемпионат мира предполагается провести в Янктоне с 19 по 26 сентября. Молодежный чемпионат мира планируется организовать в австралийском городе Перт с 11 по 17 октября.

Также стало известно предварительное расписание Кубка мира 2021 года. Первый этап пройдет в Гватемале (19-25 апреля), второй - в Шанхае (17-23 мая), третий - в Париже (22-27 июля). Место проведения финала Кубка мира не уточняется, но предполагается, что соревнования пройдут в сентябре-октябре.

С 18 по 21 июня планируется провести финальный отборочный турнир на летние Олимпийские игры, которые в 2021 году пройдут в Токио. Отборочные соревнования должны будут пройти в Париже.

Отмечается, что все турниры, запланированные на 2021 год, будут проходить в обычном режиме. Календарь соревнований может быть пересмотрен с учетом изменений эпидемиологической ситуации в мире.

Чемпионаты мира по стрельбе из лука проводятся с 1931 года. С 1953 года соревнования организуются раз в два года.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Влияние коронавируса на спорт
БК "Урал" пропустит следующий сезон Суперлиги из-за финансовых проблем
Клуб был основан в 2006 году
Читать полностью