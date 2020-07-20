Оценка арбитру Иванову за судейство матча "Зенит" - "Спартак" будет снижена

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Оценка главному арбитру матча полуфинала Олимп - Кубка России по футболу "Зенит" - "Спартак" Сергею Иванову будет снижена. Об этом журналистам рассказал глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи.

Встреча прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершилась победой "Зенита" со счетом 2:1.

"В целом работой Иванова я доволен, он был строг с игроками, - сказал Кашшаи. - Когда была стычка игроков, он не показал желтые карточки. Также он не назначил пенальти в пользу "Зенита" - это была его самая большая ошибка, VAR (система видеоассистента рефери) исправил ее. Скорее всего, оценка его будет низкой".