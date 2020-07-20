БК "Урал" пропустит следующий сезон Суперлиги из-за финансовых проблем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Екатеринбургский баскетбольный клуб "Урал" отозвал заявку на участие в следующем сезоне Суперлиги из-за финансовых проблем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Экономические проблемы, вызванные коронавирусом, ударили и по нашему клубу, - сказал председатель попечительского совета клуба Владимир Власов. - Мы уходим на паузу на предстоящий сезон, но будем прилагать усилия для дальнейшего развития уральского баскетбола, чтобы мы снова увиделись с вами через год в сезоне-2021/22".

"Урал" - российский баскетбольный клуб из Екатеринбурга. Основан в 2006 году. Дважды становился чемпионом Суперлиги - в 2012 и 2013 годах.