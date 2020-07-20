Крамник: шахматы помогут детям реализовать себя в быстро меняющемся мире

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Занятия шахматами помогут детям реализовать себя в быстро меняющемся мире. Об этом во время совместного онлайн-мероприятия Международной шахматной федерации (FIDE) и ООН "Шахматы для выздоровления" рассказал 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник.

"Я согласен со многими специалистами, что сейчас сложно предсказать, каким будет будущее через 20 лет, - отметил Крамник. - Никто не знает, какие профессии появятся, какие еще будут нужны, какие знания будут необходимы в будущем, чтобы быть успешным. В связи с очень серьезными изменениями, развитием технологий, наиболее важным для молодых людей будет их возможность объединять абстрактные идеи, иметь гибкое мышление, чтобы понимать, как обращаться с различными вещами".

"Шахматы до сих пор остаются одним из лучших инструментов для развития таких навыков. Они развивают стратегическое мышление, помогают анализировать различные ситуации, делать правильный выбор. Это очень поможет детям, независимо от того, чем они будут заниматься. Уверен, среди них будут и профессиональные шахматисты", - добавил чемпион мира.

Крамник отметил, что шахматы позволяют привить подрастающему поколению интерес к решению математических задач. "Для детей важным является элемент игры, заниматься математикой не так интересно, мне сложно представить ребенка, который мог бы ей заниматься три часа подряд, а с шахматами такое возможно, я и сам так делал. Кроме того, шахматы учат детей делать выбор. Уметь сделать правильный выбор - один из важнейших навыков в жизни", - отметил Крамник.