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Шахматные турниры

Дворкович: борьба с компьютерным допингом входит в число приоритетных задач FIDE

По словам главы FIDE, шахматы все еще страдают из-за компьютерного мошенничества
Президент FIDE Аркадий Дворкович Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент FIDE Аркадий Дворкович
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Борьба с компьютерным допингом является одной из приоритетных задач Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом во время совместного онлайн-мероприятия FIDE и ООН "Шахматы для выздоровления" заявил президент FIDE Аркадий Дворкович.

20 июля отмечается Международный день шахмат. С 22 июля по 30 августа пройдет первая Всемирная шахматная онлайн-олимпиада FIDE.

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"Шахматы все еще страдают из-за мошенничества - компьютерного мошенничества, мы боремся с этим. Это непросто, но мы должны делать это, если речь идет об онлайн-игре в шахматы, - сказал Дворкович. - Мы должны минимизировать риски, и работать над этим все вместе. Это важно для наших партнеров и средств массовой информации, нам не нужны скандалы, связанные с мошенничеством в шахматах".

"Если мы хотим иметь хорошее освещение наших событий, хороших партнеров, то должны быть уверены в том, что шахматы чисты от компьютерного допинга. В шахматах нет настоящего допинга, но есть компьютерный допинг, который бьет по нам. Борьба с ним - в числе приоритетных задач FIDE", - добавил Дворкович.

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Дворкович, Аркадий ВладимировичШахматные турниры
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