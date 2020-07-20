Женская сборная России по волейболу сыграет на Кубке губернатора Калининградской области

ТАСС, 20 июля. Женская сборная России по волейболу выступит на Кубке губернатора Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Турнир будет организован в калининградском дворце спорта "Янтарный", матчи пройдут с 27 по 29 августа. Соперниками национальной сборной станут казанское "Динамо", калининградский "Локомотив" и "Уралочка-НТМК" из Свердловской области, занявшие первые три места в чемпионате России, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

В рамках турнира все команды проведут под одному матчу с каждым соперником. Все игры будут проходить без зрителей. При этом отмечается, что вырученные средства от спонсоров и пожертвований будут переданы в благотворительный фонд "Память поколений" для оказания адресной медицинской помощи ветеранам боевых действий.