Решение о том, в какой лиге сыграет ФК "Химки", будет объявлено в среду

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Московской области и футбольного клуба "Химки" объявят о том, в какой лиге подмосковная команда будет выступать в следующем сезоне, в среду вечером. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

"Решение будет озвучено в среду вечером. Мы его еще не до конца приняли, потому что делаем достаточно серьезный анализ, - сказал Терюшков. - Не только где взять деньги и сколько их должно быть, но и что мы можем на них сделать, какая у нас глубина состава, кто из свободных агентов, молодых ребят, есть. Не хочется делать ошибку - загореться очень быстро, выйти в премьер-лигу и на следующий сезон выскочить из нее, это не в наших интересах, не в нашей идеологии".

"С учетом того, что у нас есть большое количество спортивных школ и училище "Мастер-Сатурн", мы хотим сделать для них площадку, за которую не будет стыдно. В этом наша основная задумка. Поэтому мы берем еще немного времени. Мы уже близки к решению - в последний раз в среду соберемся в большом кругу и примем его", - добавил Терюшков.

По словам министра, деньги не являются первоочередным фактором в принятии решения. "Важна эффективность траты тех денег, которые у нас есть. Для этого нам надо оценить много факторов, их совокупность должна нам дать ответ на вопрос о том, готовы мы выступать в премьер-лиге или нет", - заключил Терюшков.