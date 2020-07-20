Карлсон, Хедман и Йоси поспорят за приз лучшему защитнику сезона НХЛ

Карлсон по итогам досрочно завершенного регулярного чемпионата стал лидером среди защитников по результативным передачам (60) и очкам (75). Карлсон занял первое место среди защитников по победным голам (шесть), второе - по очкам в большинстве (26), на его счету 108 заблокированных бросков показатель полезности составил "+12". Карлсон стал единственным защитником в регулярном чемпионате, набиравшим более одного очка за игру (1,09).

ТАСС, 20 июля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила тройку претендентов на приз "Норрис Трофи", вручаемый лучшему защитнику сезона. Как сообщает пресс-служба лиги, в список вошли американец Джон Карлсон ("Вашингтон"), швед Виктор Хедман ("Тампа") и швейцарец Роман Йоси ("Нэшвилл").

Хедман набрал 55 очков (11 шайб + 44 передачи) за 66 игр в регулярном чемпионате и занял третье место среди защитников по этому показателю (уступает только Карлсону и Йоси). Его показатель полезности составляет "+27" - среди защитников четвертый результат. Хедман третий раз подряд попал в число финалистов на получение "Норрис Трофи", по итогам сезона-2017/18 он выиграл награду.

Йоси за 69 игр в регулярном чемпионате набрал 65 (16+49) очков, что является его личным рекордом. Показатель полезности швейцарского защитника составил "+22".

Приз лучшему защитнику сезона НХЛ вручается с 1953 года. Свое название он получил в честь бывшего президента "Детройта" Джеймса Норриса. Чаще всех награду получал канадец Бобби Орр - восемь раз. В прошлом сезоне приз получил Марк Джиордано из "Калгари".