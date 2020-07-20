В НХЛ зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом

13 июля стартовал третий этап возобновления сезона (начало тренировочных сборов клубов). Тестирование на коронавирус проводилось с 13 по 17 июля. Его прошли более 800 игроков, было проведено 2 618 тестов. Два теста дали положительный результат, имя игроков не называется, они находятся на самоизоляции.

Сезон НХЛ должен возобновиться 1 августа. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.