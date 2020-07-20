Дочь Тутберидзе фигуристка Диана Дэвис пропустит контрольные прокаты из-за перелома ноги

ТАСС, 20 июля. Российская фигуристка Диана Дэвис пропустит контрольные прокаты перед началом сезона из-за перелома ноги. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пост Дэвис в Instagram.

Дэвис выступает в танцах на льду, ее партнером является Глеб Смолкин. 17-летняя фигуристка - дочь российского тренера Этери Тутберидзе.

"Вот уже четыре недели, как я в гипсе. Осталось еще две. Мы пропустим прокаты, но будем готовиться к сезону", - написала Дэвис.

В прошедшем сезоне Дэвис и Смолкин стали бронзовыми призерами чемпионата России среди юниоров. В финале юниорского Гран-при танцевальный дуэт показал шестой результат, на юниорском чемпионате мира Дэвис и Смолкин стали пятыми.