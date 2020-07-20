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СМИ: "Сельта" не будет выкупать у "Локомотива" футболиста Смолова

Российский форвард выступал за испанский клуб на правах аренды, в 14 матчах на его счету два гола
Федор Смолов EPA-EFE/CHEMA MOYA
Описание
Федор Смолов
© EPA-EFE/CHEMA MOYA

ТАСС, 20 июля. Испанский футбольный клуб "Сельта" не собирается выкупать права на российского нападающего Федора Смолова у московского "Локомотива". Об этом сообщает издание La Voz de Galicia.

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"Сельта" намерена выкупить права на защитника Джейсона Мурильо (у итальянской "Сампдории) и полузащитника Рафинью (у испанской "Барселоны"). В то же время руководство клуба из Виго не планирует оставлять в своем расположении Смолова, он вернется в "Локомотив", контракт 30-летнего российского форварда с московским клубом рассчитан до 2022 года.

Смолов перешел в "Сельту" зимой на правах аренды до конца сезона. В составе команды из Виго нападающий провел 14 матчей, в которых забил два гола, поразив ворота мадридского "Реала" (2:2) и "Барселоны" (2:2).

"Сельта" заняла 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании по итогам сезона и смогла сохранить прописку в высшем дивизионе первенства страны.

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