Бержерон девятый раз подряд номинирован на приз лучшему форварду оборонительного плана НХЛ

Бержерон за 61 игру в регулярном чемпионате, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, набрал 56 очков (31 шайба + 25 передач) при показателе полезности "+23". Форвард занимает четвертое место в сезоне по проценту выигранных вбрасываний (57,9) и четвертое - по проценту выигранных вбрасываний в своей зоне (58,4). "Бостон" выиграл регулярный чемпионат и пропустил меньше всех шайб. Бержерон номинируется на "Селки Трофи" девятый сезон подряд, он выигрывал награду четыре раза, что является повторением рекорда - столько же раз трофей выигрывал канадец Боб Гейни.

ТАСС, 20 июля. Канадцы Патрис Бержерон ("Бостон"), Шон Кутюрье ("Филадельфия") и Райан О'Райлли ("Сент-Луис") стали претендентами на награду "Селки Трофи" - приза, вручаемого лучшем нападающему оборонительного плана по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Кутюрье является лидером сезона по проценту выигранных вбрасываний (59,6), а также занимает третье место по проценту выигранных вбрасываний в своей зоне (59,5). Кутюрье за 69 матчей в регулярном чемпионате набрал 59 (22+37) очков. Он второй раз номинируется на "Селки Трофи".

О'Райлли является обладателем "Селки Трофи" прошлого сезона. В 71 матче форвард набрал 61 (12+49) очко. Он занял первое место в сезоне по количеству выигранных вбрасываний (880).

Награда "Селки Трофи" вручается с сезона-1977/78. Приз назван в честь Френка Селки, который был генеральным менеджером в "Монреале" и "Торонто", вместе с этими клубами он девять раз выигрывал Кубок Стэнли (шесть раз - с "Монреалем", три раза - с "Торонто"). Трижды награду получал российский форвард Павел Дацюк, два раза трофея удостаивался Сергей Федоров.