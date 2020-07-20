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ММА

Россиянин Тимур Валиев подписал контракт с UFC

Он дебютирует в организации 1 августа
Тимур Валиев AP Photo/Gregory Payan
Описание
Тимур Валиев
© AP Photo/Gregory Payan

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Тимур Валиев подписал контракт с Абсолютным бойцовский чемпионатом (UFC) и дебютирует в организации 1 августа. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Ранее спортсмен выступал в американской организации Professional Fighters League (PFL).

"Валиев подписал контракт с UFC, он дебютирует 1 августа поединком против Джамала Эммерса", - сказал Магомедов.

30-летний Валиев выступает в легчайшей весовой категории, в его активе 16 побед и одно поражение в ММА. Поединок против Эммерса пройдет в полулегком весе. В активе 30-летнего американца 17 побед и пять поражений.

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