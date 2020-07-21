Дубль Роналду помог "Ювентусу" победить "Лацио" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 21 июля. Футболисты туринского "Ювентуса" обыграли римский "Лацио" со счетом 2:1 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии.
Дубль в составе "Ювентуса" сделал нападающий Криштиану Роналду, первый гол португалец забил на 51-й минуте, реализовав пенальти, а на 54-й минуте отличился с игры. В составе "Лацио" с пенальти отличился Чиро Иммобиле (83). Роналду забил 30-й гол в 30 матчах чемпионата Италии и сравнялся по этому показателю с лидером списка бомбардиров Иммобиле. Всего на счету Роналду теперь 50 забитых мячей, он стал первым игроком в истории, которому удалось забить подобное количество голов в чемпионатах Англии, Испании и Италии.
Роналду также стал первым игроком "Ювентуса" с сезона-1951/52, которому удалось покорить отметку в 30 забитых голов в матчах одного розыгрыша чемпионата Италии, тогда это сделал Йон Хансен. Рекорд по голам в одном розыгрыше первенства страны принадлежит Феличе Борелю, на счету которого 31 гол в сезоне-1933/34. Для того, чтобы забить 50 голов в чемпионате Италии Роналду понадобилась 61 встреча, что стало рекордным достижением. Ранее лучший результат принадлежал украинскому форварду "Милана" Андрею Шевченко, который сделал это за 68 матчей.
"Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 80 очков в 34 матчах. От ближайшего преследователя, миланского "Интера", туринский клуб отделяют 8 очков. "Лацио" идет четвертым, имея в активе 69 очков.
В следующем туре подопечные Маурицио Сарри в гостях сыграют с "Удинезе", "Лацио" примет "Кальяри". Обе встречи пройдут 23 июля.
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|34
|25
|5
|4
|72-36
|80
|2
|Интер
|34
|21
|9
|4
|74-36
|72
|3
|Аталанта
|34
|21
|8
|5
|94-44
|71
|4
|Лацио
|34
|21
|6
|7
|69-37
|69
|5
|Рома
|34
|17
|7
|10
|63-46
|58
|6
|Наполи
|34
|16
|8
|10
|55-45
|56
|7
|Милан
|34
|16
|8
|10
|53-43
|56
|8
|Сассуоло
|34
|13
|9
|12
|63-58
|48
|9
|Верона
|34
|11
|12
|11
|42-42
|45
|10
|Болонья
|34
|11
|10
|13
|48-57
|43
|11
|Кальяри
|34
|10
|12
|12
|49-50
|42
|12
|Фиорентина
|34
|10
|12
|12
|43-45
|42
|13
|Сампдория
|34
|12
|5
|17
|45-56
|41
|14
|Парма
|34
|11
|7
|16
|47-50
|40
|15
|Торино
|34
|11
|4
|19
|41-62
|37
|16
|Удинезе
|34
|9
|9
|16
|32-48
|36
|17
|Дженоа
|34
|8
|9
|17
|42-64
|33
|18
|Лечче
|34
|7
|8
|19
|42-76
|29
|19
|Брешия
|34
|6
|6
|22
|32-71
|24
|20
|СПАЛ
|34
|5
|4
|25
|24-64
|19