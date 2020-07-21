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Футбол в Италии

Дубль Роналду помог "Ювентусу" победить "Лацио" в матче чемпионата Италии по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1
Футболисты "Ювентуса" Massimo Paolone/LaPresse via AP
Описание
Футболисты "Ювентуса"
© Massimo Paolone/LaPresse via AP

ТАСС, 21 июля. Футболисты туринского "Ювентуса" обыграли римский "Лацио" со счетом 2:1 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии.

Дубль в составе "Ювентуса" сделал нападающий Криштиану Роналду, первый гол португалец забил на 51-й минуте, реализовав пенальти, а на 54-й минуте отличился с игры. В составе "Лацио" с пенальти отличился Чиро Иммобиле (83). Роналду забил 30-й гол в 30 матчах чемпионата Италии и сравнялся по этому показателю с лидером списка бомбардиров Иммобиле. Всего на счету Роналду теперь 50 забитых мячей, он стал первым игроком в истории, которому удалось забить подобное количество голов в чемпионатах Англии, Испании и Италии.

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Роналду также стал первым игроком "Ювентуса" с сезона-1951/52, которому удалось покорить отметку в 30 забитых голов в матчах одного розыгрыша чемпионата Италии, тогда это сделал Йон Хансен. Рекорд по голам в одном розыгрыше первенства страны принадлежит Феличе Борелю, на счету которого 31 гол в сезоне-1933/34. Для того, чтобы забить 50 голов в чемпионате Италии Роналду понадобилась 61 встреча, что стало рекордным достижением. Ранее лучший результат принадлежал украинскому форварду "Милана" Андрею Шевченко, который сделал это за 68 матчей.

"Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 80 очков в 34 матчах. От ближайшего преследователя, миланского "Интера", туринский клуб отделяют 8 очков. "Лацио" идет четвертым, имея в активе 69 очков.

В следующем туре подопечные Маурицио Сарри в гостях сыграют с "Удинезе", "Лацио" примет "Кальяри". Обе встречи пройдут 23 июля.

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус34255472-3680
2Интер34219474-3672
3Аталанта34218594-4471
4Лацио34216769-3769
5Рома341771063-4658
6Наполи341681055-4556
7Милан341681053-4356
8Сассуоло341391263-5848
9Верона3411121142-4245
10Болонья3411101348-5743
11Кальяри3410121249-5042
12Фиорентина3410121243-4542
13Сампдория341251745-5641
14Парма341171647-5040
15Торино341141941-6237
16Удинезе34991632-4836
17Дженоа34891742-6433
18Лечче34781942-7629
19Брешия34662232-7124
20СПАЛ34542524-6419
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ИталияКриштиану Роналду
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