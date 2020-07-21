СМИ: Почеттино может стать главным тренером "Ювентуса"

ТАСС, 21 июля. Аргентинец Маурисио Почеттино может возглавить итальянский футбольный клуб "Ювентус". Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

По данным источника, руководство итальянской команды провело несколько встреч с представителем 48-летнего аргентинского специалиста. В настоящее время "Ювентус" возглавляет Маурицио Сарри. Отмечается, что руководство команды недовольно работой тренера, несмотря на лидерство в чемпионате страны. При этом Почеттино готов перебраться в Италию.

Последним клубом Почеттино был английский "Тоттенхэм", который он возглавлял с мая 2014 года по ноябрь 2019 года. Под руководством аргентинца клуб из Лондона впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов (в сезоне-2018/19), где уступил английскому "Ливерпулю" со счетом 0:2. Также Почеттино вывел команду в финал Кубка английской лиги сезона-2014/15, в котором его подопечные уступили лондонскому "Челси" со счетом 0:2.

Аргентинец четыре раза признавался лучшим тренером месяца в чемпионате Англии. Ранее специалист также возглавлял английский "Саутгемптон" и испанский "Эспаньол".

"Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 80 очков в 34 матчах. От ближайшего преследователя, миланского "Интера", туринский клуб отделяют восемь очков.