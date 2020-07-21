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Футбол в Англии

СМИ: "Челси" договорился о подписании контракта с футболистом "Байера" Хаверцом

Соглашение будет рассчитано на пять лет
Кай Хаверц EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Кай Хаверц
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 21 июля. Полузащитник немецкого футбольного клуба "Байер" Кай Хаверц подпишет пятилетний контракт с английским "Челси". Об этом сообщает портал The Athletic.

По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за 21-летнего футболиста около €70 млн и бонусы. Руководство "Байера" не хочет расставаться с игроком меньше чем за €90 млн. Все детали личного контракта с "Челси" уже согласованы. Отмечается, что полузащитник будет получать €8 млн в год, договор будет подписан на пять сезонов.

Хаверц является воспитанником "Байера". В составе команды он провел 148 матчей, забил 45 мячей и сделал 31 голевую передачу. За сборную Германии полузащитник отыграл семь встреч и отметился одним голом.

"Челси" занимает третье место в текущем сезоне чемпионата Англии. Клуб также вышел в финал Кубка Англии, где 1 августа встретится с "Арсеналом".

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