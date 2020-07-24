"Молнии" из телефонной будки и первые компьютеры. Игры-1980 в воспоминаниях тассовцев

Для освещения Игр создали специальную бригаду под руководством замдиректора ТАСС Евгения Иванова, в которую вошли корреспонденты, редакторы, связисты, машинистки-стенографистки, другие специалисты. Всего в информационном освещении Игр поучаствовали более 1700 тассовцев из всех подразделений. И вот как это было. Опережая время Перед Олимпийскими играми встала серьезная задача увеличить скорость передачи информации. Пересылать протоколы соревнований и доставлять новости подписчикам нужно моментально, но почти все пока что работают на телетайпах, а до изобретения интернета еще полтора десятилетия. И вот именно к Олимпиаде в ТАСС появилась Система информационного обеспечения международных телеграфных агентств — СИМТА-80.

"Проект олимпийской системы СИМТА-80 предусматривал межкомпьютерный обмен информацией между системой, находящейся в доме №6 на Тверском бульваре, и системой, которая была развернута на Лужнецкой набережной в Лужниках, — вспоминает бывший глава Технической дирекции ТАСС Геннадий Подлипной. — В здании Олимпийского комитета на Лужнецкой набережной стояли две машины IBM, туда передавалась вся информация с объектов Олимпиады, а эти машины были связаны с нашей системой в ТАСС. Для нашей системы построили специальный зал в старом здании агентства, на тот момент он был самым современным — шесть помещений, переделанных полностью для технических нужд, с кондиционером, стабилизированным электропитанием, огромными блоками, которые обеспечивали работу комплекса. И все сделано на высшем уровне, то время мы точно опередили". "От Олимпийского комитета до ТАСС — около шести километров, пришлось создавать и отлаживать канал связи между двумя машинами на таком расстоянии. Сейчас это звучит смешно, но тогда все делали впервые, — рассказывает Геннадий Сергеевич. — Информация для агентств поступала в ТАСС, тут информацию обрабатывали и рассылали дальше, преобразуя в телеграфный формат. Кроме того, ТАСС группировал потоки новостей — для каждого агентства был свой поток информации, сформированный по заказу потребителя". Только вдумайтесь — операции в системе СИМТА-80 проводились за несколько секунд, четыре года назад, на Играх в Монреале, система ПАРС тратила на ту же работу порядка 25−30 минут. Всего СИМТА-80 обработала и выдала 19 316 сообщений во время Олимпиады в Москве.

Описание Копировально-множительная служба Главного пресс-центра Олимпиады-80 © Михаил Потырнике/ТАСС

"Кроме того, Олимпийский комитет обеспечивал спортивную редакцию ТАСС справочной службой по специальной связи, — рассказывает Геннадий Сергеевич. — В спортивную редакцию поставили два терминала — удаленных компьютера, которые также были связаны напрямую с Лужниками, через них можно было запросить любую справочную информацию об Олимпиаде. Например, кто был первым олимпийским чемпионом по гребле? Вы задаете эту команду, и справочная служба из комитета вам сообщает. Таким образом, у журналистов под рукой было все, что им нужно, а терминалы практически выполняли функцию нынешней Википедии". Пока остальной ТАСС работал по обычным, традиционным технологиям, деятельность спортивной редакции уже переходила на компьютеры. На тот момент не все журналисты владели навыками работы на компьютерной технике, и поэтому на время Олимпиады в редакции появились студенты технических вузов. "Они по сути были операторами этих терминалов. По запросу корреспондентов набирали нужную команду, — вспоминает Подлипной. — Ответ на запрос приходил и тут же на печатающем устройстве распечатывался. Так корреспонденты получали всякие таблицы, расписания соревнований, кучу материалов". Молниеносная реакция Одними из главных действующих лиц во время Олимпиады-80 были корреспонденты Фотохроники. Даже сейчас, в эпоху интернета и прямых трансляций, мы порой смотрим на спортивные соревнования глазами фотографов. Есть что-то магическое, завораживающее в способности выхватить одно-единственное мгновение и на века сохранить его. Олимпийским летом в знаменитых фотоокнах ТАСС ежедневно появлялась новая выставка — около 20 снимков, часто фотографии вывешивались уже в течение нескольких часов после соревнований. За все время Игр Фотохроника выпустила более 3500 спортивных сюжетов. Как и в корреспондентский корпус, в Фотохронику ТАСС на Олимпиаду в качестве подкрепления прибыли фотографы из Таллина, Кишинева, Баку, Саратова и других городов. Несмотря на то, что многие журналисты называли московскую Олимпиаду самой удобной и хорошо организованной для работы репортеров, фотографам порой приходилось работать в очень непростых условиях.

Описание Греческая актриса Мария Москолиу зажигает огонь московской Олимпиады, 1980 © Валерий Зуфаров/ТАСС

Специальный корреспондент Фотохроники ТАСС Валерий Зуфаров снимал зажжение Олимпийского огня в Греции, а потом сопровождал факел от самой Олимпии до границ СССР. Да, репортеры не бежали рядом с факелоносцами всю эстафету, им предоставили места в специальном автобусе, но легкой ту поездку никто бы не назвал. По воспоминаниям спортивного корреспондента ТАСС Юрия Хромых, в Греции тогда стояла сильная жара — около 40 градусов в тени. Журналисты часто теряли сознание. В один вечер для Зуфарова даже вызвали врача, но уже на следующее утро он с вертолета снимал олимпийскую эстафету огня для тассовской Фотохроники. "Снимать спорт сложно. Чтобы снять хорошо, надо его знать и любить, надо его чувствовать. Большой опыт съемочной работы, чувство ответственности, четко поставленные задачи, точный выбор оптики — вот слагаемые успеха нашей олимпийской дружины, — так вспоминала работу во время Игр старший редактор Фотохроники ТАСС И. Матвеева. — Олимпиада. Какая съемка может быть интереснее для ищущего репортера? Драматизм, психология борьбы, вся гамма человеческих страстей — все было здесь, только успевай, не упуская мгновения! От твоего мастерства, умения видеть и, конечно, определенной доли везения зависит успех. До начала Олимпиады существовало мнение о "выигрышных" и "невыигрышных" съемках. Но с самого начала Игр каждый понял, что даже на "неинтересном" виде спорта можно "делать кадры", да еще какие. Неудержимые эмоции, красота движений, слезы радости, слезы боли, ликование болельщиков — все это удалось запечатлеть. Но надо обладать молниеносной реакцией фехтовальщиков, чтобы выдать такую серию. Олимпиада закончилась. Олимпиада осталась. Осталась в снимках, которым суждено стать историей Игр в Москве, суждено пополнить золотой фонд Фотохроники ТАСС". Хитрость и дружба народов Корреспондентский корпус ТАСС на Олимпиаде насчитывал порядка 60 человек — сотрудники спортивной редакции, репортеры республиканских агентств, корреспонденты редакции зарубежной информации и других подразделений агентства. Рабочий день олимпийской бригады начинался в семь утра и заканчивался за полночь. Даже еду сотрудникам приносили "на дом" — не в столовую, а прямо в редакцию.

Описание Фоторепортеры за работой на олимпийском турнире по боксу, 1980 год © Семен Майстерман/ТАСС

"Мы пригласили коллег из республиканских агентств, из Латвии, Литвы, Белоруссии, Молдавии, Украины, Узбекистана, Азербайджана. Но это были люди, которых мы знали, они писали о спорте и раньше, и мы видели, кто как пишет, насколько разбирается, — рассказывает сотрудник спортивной редакции ТАСС тех лет Всеволод Кукушкин. — К нам также прибыли несколько сотрудников из главной редакции иностранной информации и редакции информации для заграницы. Комплект был боевой. На соревнования, на объект обычно ехал спортивный корреспондент и сотрудник ИНО-ТАСС, который знает язык, ведь нужно было делать интервью на иностранных языках. Плюс специалисты со знанием языков были очень важны, чтобы отслеживать информацию, которую передавали иностранные агентства". Свой уровень корреспонденты ТАСС показали еще до старта соревнований, на выборах президента Международного олимпийского комитета (выборы прошли до старта Игр, 16 июля 1980 года). "На этом мероприятии были задействованы три человека — Юра Соломахин, Игорь Безрукавников и я, мы присутствовали в Колонном зале, на сессии МОК, — воспоминает Всеволод Владимирович. — Нас трое, но как быстрее всех передать новость о том, кто возглавит МОК? Мобильных телефонов тогда не было, и мы придумали целую комбинацию. Рядом со входом в Колонный зал был телефон-автомат, а в редакции — номер, на который никто не звонил, возле него дежурила телетайпистка. Я встал возле балкона, с которого объявляли результаты голосования, и должен был показать один, два или три пальца Игорю, который стоял чуть дальше. Один палец означал Хуана Антонио Самаранча, два — Вилле Дауме. Я владею английским языком, так что ждать официального перевода мне было не нужно".

На эту тему Век Самаранча. 100 лет со дня рождения главы МОК, для которого Москва была вторым домом

"Как только лорд Килланин произнес: "Самаранч", я сразу показал Игорю руку с пальцем, и Безрукавников двинулся к Юре. Соломахин тут же вышел и позвонил в редакцию, а Игорь в этот момент заметил еще одну дверь, где оказался дежурный по Колонному залу, у которого была связь. Безрукавников продублировал новость и по этому телефону. Корреспонденты остальных агентств — Reuters, Associated Press — слушали объявление, потом искали пресс-центр, но когда они позвонили в свои редакции, им сказали: "Все, ребята, ТАСС уже все сообщил", — смеется Кукушкин. — Потом на заседании пресс-комиссий все спрашивали меня, как же так получилось, как нам удалось передать новость о назначении так быстро. Я рассказал им про нашу систему, они просто махнули рукой со словами: "Ну все, мы такими вопросами не занимаемся. Пусть всеми этими срочными новостями — кто выиграл, и так далее — занимается ТАСС. Они это делают лучше". Смекалку корреспондентам приходилось проявлять не только в рабочие моменты, но и по пути на соревнования. В первый соревновательный день в подмосковных Мытищах уже разыгрывали первый комплект медалей по стрельбе из пистолета, и тассовцы отправились на объект вчетвером.

Описание Глава оперативной группы Европейского телерадиовещательного союза Б. Уорд и генеральный директор ТАСС Сергей Лосев во время подписания протокола о сотрудничестве и освещении Олимпиады, 1980 год © Игорь Уткин/ТАСС

"Там на объекте уже была наша телетайпистка, которая работала на компьютере. Первым чемпионом стал наш советский стрелок Александр Мелентьев, мы сразу сделали и отчет, и интервью, все прошло хорошо, передали в редакцию. Поехали обратно в Москву, и тут Володя Иткин обнаружил, что машину нужно заправить. Подъезжаем к бензоколонке, а колонщица говорит, что у нее обед. Иткин стал стараться ее обаять, рассказывать про Олимпиаду, а я в тот момент вышел из машины и немного от них отошел. Володя показал на меня и говорит: "Вот тут с нами американец, вредный такой. Вы налейте нам бензин поскорее, а? Вдруг еще напишет что-нибудь". Колонщица высунулась, посмотрела на меня, сказала: "Да, и лицо у него какое-то противное". Заправила. Мне ребята про эту историю уже потом рассказали, когда мы отъехали от колонки, — смеется Всеволод Владимирович. — На самом деле с иностранными коллегами мы все общались очень хорошо, все друг друга знали, не раз работали вместе до этого — на чемпионатах мира, других крупных турнирах. Более того — в пресс-центре Олимпиады на Зубовском бульваре у ТАСС было два отдельных кабинета, и всю продукцию агентства мы вывешивали там для свободного чтения, разрешали пользоваться. Ну вот приехали из Польши два корреспондента, как им везде успеть? Читали у нас, что-то брали, такая журналистская выручка. Еще в этом здании был большой бар, который работал до двух-трех часов ночи. И там всегда толпились люди, ведь его спонсорами были итальянский кофе, весьма хороший и вкусный, и кубинский ром. И бармен там был настоящий кубинец".

На эту тему Бах: бойкот рядом стран Олимпийских игр 1980 года в Москве был ошибкой