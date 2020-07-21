В команде Хабиба Нурмагомедова подтвердили, что он не выступит 19 сентября

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский боец Хабиб Нурмагомедов не выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 253, который планируется провести 19 сентября. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

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"Хабиб не выступит на этом турнире", - сказал Магомедов.

Изначально планировалось, что турнир пройдет в Абу-Даби, его должен был возглавить поединок Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи.

3 июля тренер и отец чемпиона UFC в легком весе Абдулманап Нурмагомедов умер на 58-м году жизни из-за осложнений, перенесенных после заражения коронавирусом.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, в котором защитил титул в поединке с американцем Дастином Порье. Нурмагомедов стал чемпионом UFC в 2018 году. Всего в активе 31-летнего спортсмена 28 побед и ни одного поражения.