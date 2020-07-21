"Кузнецкие медведи" могут сняться с чемпионата МХЛ сезона-2020/21

ТАСС, 21 июля. Новокузнецкая команда "Кузнецкие медведи" может сняться с чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) сезона-2020/21 из-за реконструкции ледовой арены в городе. Об этом заявил генеральный директор новокузнецкого "Металлурга" Андрей Денякин, которого цитирует пресс-служба клуба.

Команда "Кузнецкие медведи" входит в систему новокузнецкого "Металлурга". По словам Денякина, "Арена кузнецких металлургов", где проводят домашние матчи основная и молодежная команды, не будет готова к старту сезона.

"Первоначально говорилось, что арена будет сдана к началу августа, затем дата сдачи сместилась на 1 сентября. И нет гарантии, что срок сдачи арены в эксплуатацию вновь не изменится", - подчеркнул генеральный директор. В связи с этим "Металлург" будет вынужден проводить домашние матчи Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в Саранске, но, по его словам, бюджет не рассчитан на переезд двух команд, в связи с этим вопрос по "Кузнецким медведям" до сих пор остается открытым.

"Мы понимаем, что нельзя бросать команду, распускать ее на год из-за реконструкции арены, но команда сейчас не может в необходимом объеме тренироваться в Новокузнецке и проводить здесь домашние матчи. Переезд же "Медведей" в другой регион приведет к увеличению бюджета, к которому клуб после переезда "Металлурга" уже не готов. Сейчас мы пытаемся найти решение, чтобы сохранить команду в предстоящем сезоне в МХЛ. Чтобы "Медведи" не пропустили сезон, нужна организационная и финансовая поддержка правительства Кузбасса", - отметил Денякин.