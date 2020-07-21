Мостовой считает, что предпосылок к улучшению судейства в российском футболе нет

19 июля "Спартак" в Санкт-Петербурге проиграл "Зениту" в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России со счетом 1:2. В этой встрече было принято несколько решений, которые вызвали споры у фанатов красно-белых, однако 20 июля руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи заявил, что в них арбитры приняли правильные решения и оценка судье Сергею Иванову будет снижена из-за того, что он назначил пенальти в ворота гостей только после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR). 21 июля московский клуб выступил с обращением к болельщикам, в котором отметил, что руководству РФС во главе с президентом организации Александром Дюковым нужно дать время, чтобы улучшить судейство.

"Вопросов по судейству очень много, не только в играх "Спартака", но и в других матчах после возобновления чемпионата, и это удивило, - сказал Мостовой. - Я удивлен многими решениями, учитывая то, что везде есть VAR. Судьи говорят, что он им очень сильно помогает, но, как мы увидели, в одном из туров было поставлено около шести пенальти и также где-то было не поставлено. Очень спорное судейство со знаком "минус" - принималось много решений, непонятных футбольному глазу".

"В матче с "Зенитом" гол "Спартака" был отменен после вмешательства VAR, если бы его не было, никто бы этого не заметил - тут, можно сказать, VAR помог "Зениту", - продолжил бывший спартаковец. - В моменте с тем, был пенальти или нет, VAR не помог. Мы опять упираемся в судейство - почему в одном эпизоде он пошел смотреть повтор, а в другом нет. Поэтому, конечно, очень много претензий".

Мостовой удивлен назначением Кашшаи главой российских судей

Также собеседник агентства высказался по поводу руководителя департамента судейства РФС Виктора Кашшаи, который был назначен на этот пост в январе 2020 года. "Для всех это был спорный вариант. Думаю, даже наши судьи и бывшие арбитры задались вопросом - а почему он? Что, у нас своих нет, почему не назначить кого-то своего?" - добавил он.

"Думаю, что нет предпосылок к улучшению судейства, - подчеркнул Мостовой. - Я смотрю на эту ситуацию с точки зрения футболиста, о том, что сейчас происходит, я говорил когда VAR только появился - все равно мы будем упираться в главного судью. Вы ввели VAR, судьи сидят за десятком мониторов - происходит свисток, и они минуты три сидят и выясняют, было или не было. Потом зовут главного судью зачем-то и создают интригу - вы посмотрели, так скажите, был пенальти или офсайд; судья свистнет, и игра продолжится".

Мостовой считает, что несмотря на введение VAR, ошибки и неправильные решения останутся. "Если в следующем сезоне убрать VAR, все про него забудут. Судьи будут судить так же - кто-то ошибется, кто-то нет. Также будет интрига, просто сейчас людям интересно пять минут смотреть на экран", - резюмировал бывший игрок "Спартака".