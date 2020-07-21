Игорь Левитин выдвинут на пост президента Европейского союза настольного тенниса

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Федерация настольного тенниса России (ФНТР) выдвинула помощника президента РФ Игоря Левитина, возглавляющего попечительский совет ФНТР, кандидатом на пост президента Европейского союза настольного тенниса (ETTU). Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации настольного тенниса России Екатерина Князева.

Отчетно-выборный конгресс ETTU пройдет 16 сентября в Варшаве во время проведения личного чемпионата Европы.

"Федерация настольного тенниса России отправила официальное письмо в ETTU с выдвижением Игоря Левитина кандидатом на пост президента Европейского союза настольного тенниса. Сам Игорь Евгеньевич еще в мае выступил с открытым письмом на сайте Международной федерации настольного тенниса, которое стало заявкой на выдвижение", - сказала Князева.

Левитин, который является первым вице-президентом Олимпийского комитета России, в майском письме отметил, что будет баллотироваться только в том случае, если его программа получит поддержку со стороны федераций - членов ETTU.

Как сообщил ТАСС генеральный секретарь Европейского союза настольного тенниса Ричард Скратон, срок подачи заявок на выборы в руководство ETTU истекает 31 июля, и до этого срока фамилии претендентов должны держаться в тайне. В настоящий момент европейским настольным теннисом руководит голландец Роналд Крамер.