"Уфа" из-за выхода за рамки бюджета продаст до четырех футболистов

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что полузащитники "Уфы" Остон Урунов и Даниил Фомин могут продолжить карьеру в московских "Спартаке" и "Динамо" соответственно. Контракты игроков с уфимским клубом рассчитаны до конца сезонов-2023/24 и 2021/22 соответственно.

"Пока никакой конкретики нет, пока никому ни на какие предложения мы не ответили, да и сформулированных предложений, чтобы их рассматривать, нет, - сказал Мурзагулов. - Безусловно, в этом году трех-четырех игроков мы продадим, потому что год был непростым и за рамки бюджета мы вышли. Просить дополнительных средств у спонсоров мы не имеем права, поскольку у нас с ними есть жесткие договоренности. Соответственно, надо продавать".

"Человека три отпустим точно. Безусловно, среди них будут и игроки, которые на слуху. Конкретных клубов не называю, потому что, повторюсь, пока никаких договоренностей мы не достигли", - добавил председатель попечительского совета "Уфы".

Собеседник агентства также отметил, что клуб не будет отходить от селекционной политики, согласно которой в команду приходят свободные агенты и игроки с низкой трансферной стоимостью. "Команда без игроков не останется, и задачи у нее будут те же - за небольшие деньги биться за результаты, близкие к шестому-седьмому месту. Мы всегда берем или свободных агентов, или игроков, которые стоят недорого. Нам нет никакого смысла пересматривать нашу концепцию", - резюмировал Мурзагулов.

"Уфа" после 29 туров занимает восьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 37 очков. За тур до завершения чемпионата клуб потерял шансы на шестую строчку, которая в случае победы петербургского "Зенита" в финале Олимп - Кубка России позволит занявшей ее команде сыграть в квалификации Лиги Европы. В 30-м туре уфимцы дома сыграют с тульским "Арсеналом", который с 37 очками занимает седьмую строчку. Игра состоится 22 июля, начало - 19:00 мск.